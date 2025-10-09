Il centrocampista armeno dell'Inter ha parlato anche del cambio di allenatore e delle differenze principali tra i due

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 14:32)

Tra i tanti temi toccati durante l'intervista concessa da Henrikh Mkhitaryan a La Gazzetta dello Sport c'è anche il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu: "Quanto è difficile uscire dalla comfort zone dopo tanto tempo? Non lo è se pensi che cambiare faccia bene: io ne sono convinto. Se vuoi vincere, devi adattarti in fretta, accettare le scelte e le trasformazioni, non lamentarti, altrimenti finisci per distruggere l'equilibrio di squadra. Da noi, ad esempio, non lo fa nessuno e tutti sono aperti al cambiamento. Ho avuto tanti allenatori in carriera, di ogni tipo, e sono abituato ad adattare il mio modo di giocare. Nel calcio e nella vita vince chi sa mettersi in gioco".

E come lo state facendo con il nuovo tecnico?

"Anche se alcune cose si somigliano, il lavoro che facciamo con Chivu è diverso da quello con Inzaghi. A livello tattico è un gioco un po' più verticale, cerchiamo di finalizzare l'azione il prima possibile, con maggiore aggressività, ma dipende anche dall'avversario: non sempre hai lo spazio. Devi capire quando e come farlo. Si tratta di dettagli, che poi sono quelli che fanno la differenza".

Come si vive nello scoprire la formazione solo a tre ore dal fischio di inizio?

"Non è qualcosa che deve piacere o non piacere: va accettato, basta. Capisco chi preferisca saperlo prima, per prepararsi mentalmente, ma devi essere pronto a prescindere. Anzi, sapere se giocherai solo alla fine ti aiuta a restare sul pezzo. Se invece pensi "tanto non parto titolare", rischi di avere un atteggiamento negativo che danneggia te e la squadra".

Come definirebbe la rivoluzione di Chivu?

"È presto, lavoriamo insieme da pochi mesi, ma mi piace molto la sua cura di ogni dettaglio. È molto meticoloso, dote dei grandi tecnici. Gli allenamenti con lui sono intensi e particolarmente divertenti. Confondono tutti, danno stimoli in più, ma sono anche decisamente duri. Ti tengono sempre concentrato, una sensazione che ti aiuta in campo. In generale, Chivu è stato bravo a farci voltare pagina mentalmente dopo la fine della stagione scorsa: il passato non si cambia, ma il futuro si può scrivere".