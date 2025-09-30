Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Cagliari

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Cagliari:

Inter, vittoria a Cagliari e ora Chivu dice di aspettarsi continuità: — "Ha avuto un momento di sbandamento, ma quando tu hai un giocatore come Lautaro che pressa in quel modo e che dice che c'è ancora tanta fame, fa capire che c'è gente di personalità e forte lì. E' solo questione di trovare la condizione giusta. E forse rimane la squadra più forte".

Dimarco che ha lanciato una frecciata a Inzaghi parlando della condizione fisica: — "Sei un campione, un giocatore della Nazionale, non hai bisogno di dire una cosa del genere. Che poi sia vero ok, magari è così. Ma perché dirlo? Non ha bisogno di dimostrare niente".

Pio Esposito e Camarda a segno per la prima volta in Serie A: — "Stiamo parlando di due giocatori potenzialmente forti. Dico Camarda, perché sono tre anni che vive con questo peso delle aspettative. E non è facile gestire una cosa del genere per un ragazzo, invece mi pare abbia personalità. Quello di ieri un gol veramente bello. Abbiamo due attaccanti forti, dopo anni di difficoltà".

(Fonte: TMW Radio)