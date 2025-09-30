Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Cagliari:
Orlando: “L’Inter resta la squadra più forte. E quando hai un giocatore come Lautaro…”
Inter, vittoria a Cagliari e ora Chivu dice di aspettarsi continuità:—
"Ha avuto un momento di sbandamento, ma quando tu hai un giocatore come Lautaro che pressa in quel modo e che dice che c'è ancora tanta fame, fa capire che c'è gente di personalità e forte lì. E' solo questione di trovare la condizione giusta. E forse rimane la squadra più forte".
Dimarco che ha lanciato una frecciata a Inzaghi parlando della condizione fisica:—
"Sei un campione, un giocatore della Nazionale, non hai bisogno di dire una cosa del genere. Che poi sia vero ok, magari è così. Ma perché dirlo? Non ha bisogno di dimostrare niente".
Pio Esposito e Camarda a segno per la prima volta in Serie A:—
"Stiamo parlando di due giocatori potenzialmente forti. Dico Camarda, perché sono tre anni che vive con questo peso delle aspettative. E non è facile gestire una cosa del genere per un ragazzo, invece mi pare abbia personalità. Quello di ieri un gol veramente bello. Abbiamo due attaccanti forti, dopo anni di difficoltà".
(Fonte: TMW Radio)
