Mkhitaryan a InterTV: “Non vedevamo l’ora di iniziare, abbiamo aspettative alte”

Arriva il momento dell'esordio per i nerazzurri che chiuderanno la prima giornata di campionato ricevendo al Meazza il Torino di Baroni. Queste le parole dei protagonisti prima del calcio d'inizio del match raccolte da InterTv. Il commento al match di Mkhitryan: "Siamo pronti per la partita, abbiamo aspettative alte e voglia di giocare questo nuovo campionato e non vedevamo l'ora di iniziare e volevamo iniziare il prima possibile. Il Torino ha cambiato allenatore e giocatori ma noi speriamo di fare il nostro meglio"