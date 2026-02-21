Il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per due a zero contro il Lecce

Ha sbloccato la partita di via del mare che si era fatta difficile. Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN insieme a Dimarco, migliore in campo della serata che dalla bandierina ha ispirato il gol diAkanji, il secondo della gara contro il Lecce. Queste le parole dell'armeno:

-Ti hanno detto che Kolarov, Cecchi e Chivu avevano previsto il tuo gol? Si sono abbracciati per l'1-0...

Nessuno mi ha detto niente. Doveva andare Bastoni lì ma aveva fatto un grande intervento e non aveva più forza di andare nell'area ed ho segnato come sempre... Dimarco comprerà una nuova casa per metterci tutti i premi come migliori della partita

-Tutti vicini a Bastoni: lo hanno fischiato qua, come si vivono quei fischi?

Dobbiamo essere sempre uniti, siamo una squadra, una famgilia, stostenerci nel bene e nel male. Quello che è successo è successo e guardiamo avanti.

