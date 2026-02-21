Akanji: “Non ci sono due Inter! Dimarco incredibile, è nella top 3 di quelli con cui ho giocato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji , calciatore dell'Inter, ha commentato così la vittoria sul campo del Lecce : "E' molto importante quando non esci dall'inizio essere molto concentrati: ce lo siamo detti l'altra volta che chi entra può decidere la partita e così è stato.

Se ci sono due Inter in campionato e in Champions? Non credo: le partite perso in Champions erano contro big teams, contro il Bodo non è stata buona per nulla. Proviamo a dare il meglio in ogni partita. Dove metto Dimarco tra i miei ex compagni? E' difficile pensando a tutti quelli con cui ho giocato: è in top 3 sicuramente. I cross e i suoi tiri sono incredibili: ha fatto già tanti assist, è sicuramente in top 3 ma forse è in testa. Non so, perché non voglio mancare di rispetto ad altri".