Akanji: “Non ci sono due Inter! Dimarco incredibile, è nella top 3 di quelli con cui ho giocato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji, calciatore dell'Inter, ha commentato così la vittoria sul campo del Lecce
Marco Astori
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji, calciatore dell'Inter, ha commentato così la vittoria sul campo del Lecce: "E' molto importante quando non esci dall'inizio essere molto concentrati: ce lo siamo detti l'altra volta che chi entra può decidere la partita e così è stato.

Se ci sono due Inter in campionato e in Champions? Non credo: le partite perso in Champions erano contro big teams, contro il Bodo non è stata buona per nulla. Proviamo a dare il meglio in ogni partita. Dove metto Dimarco tra i miei ex compagni? E' difficile pensando a tutti quelli con cui ho giocato: è in top 3 sicuramente. I cross e i suoi tiri sono incredibili: ha fatto già tanti assist, è sicuramente in top 3 ma forse è in testa. Non so, perché non voglio mancare di rispetto ad altri".

