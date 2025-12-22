FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Mio padre? Perso a 7 anni: di lui ricordo solo una frase…”

Le parole del centrocampista armeno che si è concentrato molto su questo tema nel libro pubblicato di recente
Daniele Vitiello
Henrikh Mkhitaryan ha perso suo padre Hamlet quando aveva 7 anni. Nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio ha parlato proprio del rapporto con lui e di quello che spera di essere per i suoi figli:

"Purtroppo non ricordo benissimo, avevo 7 anni. In quel momento non ti accorgi che ti mancano pochi giorni da vivere con lui. L'unica frase che mi è rimasta in testa è 'devi essere una brava persona'. Voglio fare con i miei figli quello che avrei voluto che mio padre potesse fare con me, giocando, trascorrendo tempo con loro ed educandoli. Non voglio che i miei bimbi crescano con l'idea di non aver avuto tempo di giocare con me. Sono cose che possono affaticarti, ma per i bambini è bellissimo. Si ricordano del tempo passato insieme".

