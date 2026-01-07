Parma, Ondrejka: “Stasera faremo del nostro meglio. Chivu…”

FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Jacob Ondrejka ha parlato così in vista della partita contro l'Inter:

"Chivu è tornato, vogliamo fare il nostro meglio e lotteremo per salire il classifica. Dobbiamo cercare di migliorare"

