Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Jacob Ondrejka ha parlato così in vista della partita contro l'Inter:
Parma, Ondrejka: “Stasera faremo del nostro meglio. Chivu…”
"Chivu è tornato, vogliamo fare il nostro meglio e lotteremo per salire il classifica. Dobbiamo cercare di migliorare"
