news

Mkhitaryan: “Lasciamoci il passato alle spalle. Chivu? Questa la differenza con Inzaghi”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Inter con testa diversa? Per forza, dobbiamo lasciare il passato alle spalle e pensare al futuro, cosa fare stasera e andare avanti. Centrocampo con più qualità? Speriamo che i nuovi ci diano una grande mano,,noi cercheremo di aiutarli a farli adattare più velocemente possibile".

Mkhitaryan: “Lasciamoci il passato alle spalle. Chivu? Questa la differenza con Inzaghi”- immagine 2
Getty Images

"Chivu? È un allenatore nuovo, diverso rispetto a Inzaghi. Cristiano dentro di lui è un po' più tranquillo. Ci darà una grande mano e ci aiuta tantissimo a migliorare".

(Dazn)

