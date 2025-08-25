A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Inter con testa diversa? Per forza, dobbiamo lasciare il passato alle spalle e pensare al futuro, cosa fare stasera e andare avanti. Centrocampo con più qualità? Speriamo che i nuovi ci diano una grande mano,,noi cercheremo di aiutarli a farli adattare più velocemente possibile".
Mkhitaryan: “Lasciamoci il passato alle spalle. Chivu? Questa la differenza con Inzaghi”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino
"Chivu? È un allenatore nuovo, diverso rispetto a Inzaghi. Cristiano dentro di lui è un po' più tranquillo. Ci darà una grande mano e ci aiuta tantissimo a migliorare".
(Dazn)
