A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Inter con testa diversa? Per forza, dobbiamo lasciare il passato alle spalle e pensare al futuro, cosa fare stasera e andare avanti. Centrocampo con più qualità? Speriamo che i nuovi ci diano una grande mano,,noi cercheremo di aiutarli a farli adattare più velocemente possibile".