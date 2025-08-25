Il presidente della Lega Serie A ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport del torneo che si gioca a dicembre e al quale parteciperà anche l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 20:16)

"Serie A a 16 squadre come auspica De Laurentiis? E' un presidente visionario, molto bravo, che dà sempre grandi spunti. Quello della riduzione delle squadre è però un discorso un po' complesso, che non passa solo dalla Serie A, ma che dovrebbe coinvolgere tutto il calcio professionistico. I campionati sono interconnessi, quindi potrebbe avvenire solo con una riforma della Federazione. In Spagna e Inghilterra le squadre sono 20, in Francia e Germania 18, a riprova del fatto che non ci sia una soluzione magica". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"La Supercoppa è da sempre il nostro prodotto di vetrina per farci conoscere all'estero, la prima volta fu nel 1993 a Washington. Poi Libia, Cina, Qatar e ora Arabia. Oltre alla prossima che andremo a giocare ci sarà anche un'altra edizione già contrattualizzata. Nei prossimi tre anni la scelta spetta a loro, ma ce ne sarà un'altra in Arabia", ha aggiunto Simonelliparlando del torneo che si gioca a dicembre con la formula della final four e quattro semifinalisti che si contendono il titolo.

Le date della Supercoppa italiana sono state già indicate: 18-19 dicembre le semifinale e 22 dicembre la finale. Da stabilire se a Riyad o Gedda. Tra le quattro partecipanti anche l'Inter insieme a Bologna, Napoli e Milan. I nerazzurri parteciperanno perché secondi in Serie A dietro al Napoli che partecipa perché vincitrice dell'ultimo scudetto.

Il club nerazzurro sfiderà il Bologna che ha vinto la Coppa Italia contro i rossoneri che parteciperanno anche alla prossima edizione quanto finalista della Coppa Italia. L'Inter ha vinto l'edizione del 2021 e quella del 2022, ha vinto anche quella del 2023, la prima con la formula a quattro. A dicembre 2024 invece è stato il Milan a vincere proprio contro la formazione allenata allora da Inzaghi.