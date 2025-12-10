FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Non so da dove venga questa decisione. Così ogni contatto è rigore…”

Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan, intervistato da Amazon Prime Uk, ha analizzato l'episodio del rigore concesso al Liverpool:
"Non so come si possa arrivare a un rigore che non è mai esistito, ma questo è il calcio. Non siamo contenti, se dai un rigore del genere, allora ogni contatto in area è un rigore". 

