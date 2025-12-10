Intervistato dal Messaggero, l'ex bomber di Fiorentina e Roma ha parlato della corsa scudetto e del giovane attaccante dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 12:32)

Intervistato dal Messaggero, l'ex bomber di Fiorentina e Roma Luca Toni ha parlato della corsa scudetto e del giovane attaccante dell'Inter, Pio Esposito:

La squadra che può vincere il campionato è?

«L'Inter. E' la più attrezzata».

E le altre?