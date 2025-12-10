FC Inter 1908
Toni: “Inter la più attrezzata. Barella leader? Meglio con Chivu”. Poi incorona Esposito

Toni: “Inter la più attrezzata. Barella leader? Meglio con Chivu”. Poi incorona Esposito - immagine 1
Intervistato dal Messaggero, l'ex bomber di Fiorentina e Roma ha parlato della corsa scudetto e del giovane attaccante dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato dal Messaggero, l'ex bomber di Fiorentina e Roma Luca Toni ha parlato della corsa scudetto e del giovane attaccante dell'Inter, Pio Esposito:

La squadra che può vincere il campionato è?

«L'Inter. E' la più attrezzata».

E le altre?

«Il Napoli lo devi vedere come si muove sul doppio impegno. Co-munque, Inter poi Napoli sono avanti a tutte. Gasp è al primo an-no, e la Roma è in costruzione, ma deve essere pronta ad approfittarne in caso di calo di chi le sta da-vanti. Non sempre vince la più for-te».

Tutto questo equilibrio cosa ci racconta? Che il nostro è un campionato modesto?

«No, è un bel torneo, e anche difficile. Mi piacerebbe che tornassero campioni all'apice, non a fine carriera. La Serie A ha meno soldi di altri campionati, però resta competitiva».

Toni: “Inter la più attrezzata. Barella leader? Meglio con Chivu”. Poi incorona Esposito- immagine 2
Su chi punterebbe per l'Italia?

«Tonali. Giocatore internazionale, è abituato a grandi con-fronti, si fa rispettare in campo. Spero solo nell'esplosione definitiva di un bomber e di arrivare agli spareggi in grandi condizioni».

E Barella?

«Bel giocatore, ma ha bisogno di uno vicino che sappia trascinare. In un centrocampo forte, altrimenti fatica. Non è una guida, pur essendo un calciatore dotato tecnicamente. Tonali è più leader. Barella funziona meglio nell'Inter».

Chi è il suo erede?

«Pio Esposito. Sì, un po' mi somiglia».

