Il terzino sinistro del Liverpool ha commentato il successo di misura ottenuto a San Siro contro l'Inter di Chivu

Fabio Alampi Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 13:46)

Andy Robertson, terzino sinistro del Liverpool, ha commentato al termine della partita il successo ottenuto a San Siro contro l'Inter: "Un risultato enorme. Sapevamo di dover affrontare una situazione davvero difficile e una squadra che sta attraversando un buon momento. Dovevamo dare prova di grinta, di determinazione, di forza in alcuni momenti e alla fine abbiamo ottenuto il rigore. Mantenere la porta inviolata è stato fondamentale per noi stasera e siamo andati a segnare. Quindi, una serata perfetta per noi e tre punti importanti".

"Il gol annullato a Konate per fallo di mano? Credo che ci siano voluti forse sette o otto minuti per arrivare alla conclusione. Se si arriva a questo punto, credo che si debba attenersi alla decisione presa in campo. Questa è la mia opinione. Non si può aspettare così tanto, con tutti che si aggirano intorno e cose del genere. Penso che se ci vuole così tanto tempo perché l'arbitro e il VAR prendano una decisione, allora ci si debba attenere alla decisione presa. Il rigore? Sembrava leggero, ma in qualsiasi altro punto del campo viene fischiato fallo. Fortunatamente l'abbiamo ottenuto".

"Tutti avevamo bisogno di un risultato del genere, non solo Slot. Il club nel suo complesso ne aveva bisogno. Sappiamo di non essere in un momento ottimale, sappiamo che i risultati non sono stati abbastanza buoni, sappiamo che le prestazioni non sono state abbastanza buone. Quindi è importante che questo club sia in Champions League. Quando lo sei, devi competere perché i tifosi si aspettano che andiamo lontano. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni per superare il turno e, si spera, andare avanti: è stato un risultato enorme per tutti noi".