Mkhitaryan: “Mourinho mi faceva questo giochino psicologico. Raiola? Una volta volarono le sedie”

Lungo intervento di Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell'Inter, nel presentare il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro". Ecco le sue parole partendo dalla sua infanzia: "Se volevo smettere al secondo allenamento? E' vero, non so perché: quando ti portano agli allenamenti la mamma o il papà ti abitui. Io volevo andare con mio padre e invece non è stato possibile perché stava male.

Mi sono pentito e anche un po' vergognato nei confronti di mia madre. Però tornando in Armenia ho deciso di tornare a giocare a calcio e a fare quello che faceva mio padre. Mio padre mi ha detto di essere una brava persona, è un messaggio che porto con me, è quello che voleva lui: non sapeva se sarei diventato un calciatore, quindi mi ha chiesto di diventare una buona persona. Poi ho scelto di fare il calciatore per la sua memoria.