Lungo intervento di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, nel presentare il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro". Ecco le sue parole partendo dalla sua infanzia: "Se volevo smettere al secondo allenamento? E' vero, non so perché: quando ti portano agli allenamenti la mamma o il papà ti abitui. Io volevo andare con mio padre e invece non è stato possibile perché stava male.
fcinter1908 ultimora Mkhitaryan: “Mourinho mi faceva questo giochino psicologico. Raiola? Una volta volarono le sedie”
ultimora
Mkhitaryan: “Mourinho mi faceva questo giochino psicologico. Raiola? Una volta volarono le sedie”
Lungo intervento di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, nel presentare il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro"
Mi sono pentito e anche un po' vergognato nei confronti di mia madre. Però tornando in Armenia ho deciso di tornare a giocare a calcio e a fare quello che faceva mio padre. Mio padre mi ha detto di essere una brava persona, è un messaggio che porto con me, è quello che voleva lui: non sapeva se sarei diventato un calciatore, quindi mi ha chiesto di diventare una buona persona. Poi ho scelto di fare il calciatore per la sua memoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA