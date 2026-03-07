FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese: Mlacic titolare

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese, le scelte di Palladino e Runjaic per la sfida delle 18 alla New Balance Arena
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 18 alla New Balance Arena l'Atalanta di Palladino riceverà l'Udinese in un match che si preannuncia molto interessante.

I nerazzurri sono reduci dal KO contro il Sassuolo, arrivato dopo tre vittorie di fila. La squadra di Palladino è a 45 punti, a -6 dal quarto posto mentre l'Udinese naviga in acque tranquillissime a 35 punti dopo la vittoria nell'ultimo turno contro la Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, De Roon, Djimsiti, Vavassori, Levak, Zalewski, Ahanor, Krstovic. All. Palladino.

UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Atta, Bayo, Buksa, Arizala, Camara, Miller. All. Runjaic

