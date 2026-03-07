Alle 18 alla New Balance Arena l'Atalanta di Palladino riceverà l'Udinese in un match che si preannuncia molto interessante.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese: Mlacic titolare
I nerazzurri sono reduci dal KO contro il Sassuolo, arrivato dopo tre vittorie di fila. La squadra di Palladino è a 45 punti, a -6 dal quarto posto mentre l'Udinese naviga in acque tranquillissime a 35 punti dopo la vittoria nell'ultimo turno contro la Fiorentina.
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese, le scelte di Palladino e Runjaic per la sfida delle 18
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, De Roon, Djimsiti, Vavassori, Levak, Zalewski, Ahanor, Krstovic. All. Palladino.
UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Atta, Bayo, Buksa, Arizala, Camara, Miller. All. Runjaic
