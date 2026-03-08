Modric: “Campionato riaperto? Sempre creduto. Gol annullato? Ha fischiato prima”

Nel primo tempo abbiamo fatto un partidazo, nel secondo loro si sono migliorati: ma penso abbiamo meritato di vincere, dobbiamo continuare così fino alla fine. Il corner del gol annullato? Non so, ma l'arbitro ha fischiato prima e quindi non è gol: non è nulla. Io e Allegri al Real Madrid? Ci sono sempre rumors, ma non mi interessano: io voglio fare bene col Milan, sono contento qui. Ero contento di avere qui Sergio Ramos, dovevamo vincere. Non devo pensare a quello che si dice".