Modric: “Campionato riaperto? Sempre creduto. Gol annullato? Ha fischiato prima”
Luka Modric, centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato così dopo la vittoria nel derby contro l'Inter
Nel primo tempo abbiamo fatto un partidazo, nel secondo loro si sono migliorati: ma penso abbiamo meritato di vincere, dobbiamo continuare così fino alla fine. Il corner del gol annullato? Non so, ma l'arbitro ha fischiato prima e quindi non è gol: non è nulla. Io e Allegri al Real Madrid? Ci sono sempre rumors, ma non mi interessano: io voglio fare bene col Milan, sono contento qui. Ero contento di avere qui Sergio Ramos, dovevamo vincere. Non devo pensare a quello che si dice".
