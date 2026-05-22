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fcinter1908 news interviste Modric: “Ho scelto il Milan per vincere, quest’anno non è successo ma…”

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Modric: “Ho scelto il Milan per vincere, quest’anno non è successo ma…”

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"Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano, ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari", dice Modric
Matteo Pifferi Redattore 

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"Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano, ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore": lo dice Luka Modric in un'intervista a Sportmediaset.

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"Quando ho scelto il Milan - continua il campione croato - era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica".

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Modric conferma anche di trovarsi molto bene con Allegri in panchina. Alcuni hanno ipotizzato che il centrocampista dopo il ritiro possa diventare collaboratore del tecnico toscano: "Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò.

Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica... Allegri è un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui".

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