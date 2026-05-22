Modric: “Ho scelto il Milan per vincere, quest’anno non è successo ma…”

Modric conferma anche di trovarsi molto bene con Allegri in panchina. Alcuni hanno ipotizzato che il centrocampista dopo il ritiro possa diventare collaboratore del tecnico toscano: "Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò.

Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica... Allegri è un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui".