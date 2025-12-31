Una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, in cui ha raccontato tanto di calcio, ma anche tanto di vita. Luka Modric a tutto campo

Marco Macca Redattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 10:16)

Una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, in cui ha raccontato tanto di calcio, ma anche tanto di vita. Luka Modric a tutto campo. Il centrocampista del Milan ha parlato anche delle esperienze passate e degli obiettivi rossoneri in questa stagione. Ecco le sue parole:

Lo scudetto è possibile? — «Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere»

Il calcio italiano è in enorme difficoltà. È la mentalità che manca? — «Forse sì. Ma spero di rivedervi al Mondiale. Io sono cresciuto con il mito del calcio italiano»

In molti rivedono in lei Pirlo. — «Li ringrazio, il paragone mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada. Ma il mio idolo, Boban a parte, era Francesco Totti. In serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare».

Mourinho? — «Speciale. Come tecnico e come persona. Fu lui a volermi al Real Madrid, senza Mourinho non sarei mai arrivato. Mi spiace averlo avuto una sola stagione».

Il più duro dei tre? — «Mourinho. L’ho visto fare piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo, uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mourinho è molto diretto con i giocatori, ma è onesto. Trattava Sergio Ramos e l’ultimo arrivato allo stesso modo: se doveva dirti una cosa, te la diceva. Anche Max è così: ti dice in faccia quello che va e quello che non va. L’onestà è fondamentale».

Ibra nel 2020 è tornato al Milan a quasi quarant’anni. E ha vinto lo scudetto. — «Vediamo se riusciamo a rifarlo. Siamo in una situazione buona di classifica, manca ancora molto e ci sono molte avversarie forti, ma può succedere. Mai dire mai. Abbiamo molti margini di miglioramento, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo deve essere puntare sempre al massimo. Siamo il Milan ed è giusto così. Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Ora però pensiamo giorno per giorno, nel calcio come nella vita non bisogna mai ragionare troppo sul futuro. Dopo ogni partita, ce n’è un’altra».

(Fonte: Corriere della Sera)