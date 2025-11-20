FC Inter 1908
Leao: “Derby? Siamo tutti pronti: l’Inter è una buona squadra, sentiamo già il clima”

Rafa Leao, attaccante del Milan, è intervenuto nella trasmissione Morning Footy di CBS: queste le sue parole verso il derby
Marco Astori
Rafa Leao, attaccante del Milan, è intervenuto nella trasmissione Morning Footy di CBS: queste le sue parole verso il derby di domenica sera.

"Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del Derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

