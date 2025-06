L'ex giocatore, ambasciatore del club nerazzurro al Mondiale per Club, ha parlato ai microfoni di Mediaset

Maicon è ambasciatore dell'Inter, negli States, in occasione del Mondiale per Club. A SportMediaset che lo ha intervistato ha parlato del neo allenatore nerazzurro, il suo ex compagno Cristian Chivu. «L'Inter per me è famiglia. Spero di portare cose buone a questa società perché mi ha dato tanto nella vita, essere ambasciatore è veramente un onore».

-Che effetto ti fa Chivu come allenatore e che pensi di questa rivoluzione all'Inter?

Parlo di lui come uomo, una grandissima persona. Lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Vedremo come andrà da allenatore. Ha dimostrato di poter fare bene, mi auguro tutto il meglio perché è una grandissima persona. E poi ha fatto la storia con questa maglia da giocatore, spero possa farlo da allenatore.

-Avete mai pensato potesse fare questo percorso? Di solito si dice era già un allenatore in campo...

Sì sì. Erano tre quattro giocatori così in campo che potevano fare questo ruolo. Lui era uno di quelli. Spero possa fare bene, è una grande persona. L'Inter è casa sua e magari farà la storia anche da allenatore.

-Trovare serenità e modo di lavorare per costruire l'Inter del futuro...

Sicuramente non è facile dopo quella sconfitta in finale di Champions. Ma sono uomini di esperienza, che hanno orgoglio. Lo hanno dimostrato in tutte le competizioni in cui hanno giocato e sicuramente torneranno a fare bene. Devono cambiare la chiave e pensare subito a questo Mondiale. È una competizione particolare, che si gioca per la prima volta e dobbiamo provare a vincere. Spero di poter portare fortuna da ambasciatore.

-Il club ha comprato Luis Henrique, un giocatore brasiliano: lo conosci?

Ho visto qualche partita ed è veramente bravo nell'uno contro uno. Deve poi dimostrarlo in campo perché se non fa bene viene criticato e gli viene detto che è già un giocatore fuori dal gruppo. Serve un po' di tempo, ma è forte, altrimenti non sarebbe arrivato all'Inter. Speriamo possa fare bene anche lui.

-Le squadre sudamericane nel girone dell'Inter: che difficoltà può trovare l'Inter?

Sono in piena forma, hanno iniziato ora il campionato italiano. Ma conterà la preparazione qua delle singole partite. Poi quando scendi in campo trovi le forze perché indossare la maglia dell'Inter è un orgoglio per tutti e devono fare bene ad ogni gara.

