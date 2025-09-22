⁠"Yildiz è giovanissimo e con grandissimi ambizioni, un calciatore completo che con me ha iniziato a giocare in Nazionale quando non aveva continuità nella Juve. Non è facile giocare con la maglia numero 10 a 19 anni, quest'anno lo vedo più continuo e consapevole". Lo ha detto il ct della Turchia, Vincenzo Montella, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, parlando del fantasista della Juventus.

"Calhanoglu? È un calciatore straordinario, nel suo ruolo se ne contano pochi al suo livello - spiega l'ex attaccante della Roma e della Nazionale - L'anno scorso ha sofferto di qualche infortunio di troppo, non ha avuto una preparazione delle migliori ma lo vedo in netta crescita. E' un giocatore di talento ed esperienza, per noi è fondamentale ma credo che lo sia per l'Inter o qualsiasi squadra ancora per qualche anno".