Pres Bodo: “Inter? Siamo sfavoriti ma faremo una grande partita. Ottavi non un obiettivo, ma…”

Intervistato a margine del pranzo Uefa, il presidente del Bodo Glimt Inge Henning Andersen ha parlato della sfida di questa sera in casa dell'Inter:

"Sarà una partita serrata, non c'è dubbio, avremo un'atmosfera fantastica a San Siro e sarà una grande sfida per noi".

È la partita più importante della vostra storia, della storia del Bodo?

"Non proprio, penso che abbiamo giocato molto bene questa stagione, abbiamo concluso con gli ottavi di finale, è stata una stagione fantastica finora".

È un sogno o un obiettivo raggiungere il turno successivo?

"non è sicuramente un obiettivo, qualunque cosa accada, sarà una sfida enorme per noi. L'Inter è una grande squadra, uno dei migliori club al mondo. Stiamo facendo del nostro meglio e continuando a imparare a giocare in Europa contro le migliori squadre in Europa e anche nel resto del mondo".

Abbiamo parlato molto del campo artificiale nella partita di andata, hai qualcosa da dire a riguardo?

"No, fondamentalmente dobbiamo avere un campo in erba sintetica, è l'unico modo possibile per avere un campo su cui sia effettivamente possibile giocare a calcio durante gennaio, febbraio e le condizioni sono le stesse per entrambe le squadre e inoltre abbiamo dimostrato in queste ultime partite che potremmo giocare anche sull'erba naturale, quindi penso che sia una partita aperta, aperta, non vediamo l'ora della partita di stasera e speriamo in un'atmosfera davvero molto buona a San Siro".

Avete vinto 3-1 in Norvegia, ora vi sentite favoriti per la vittoria?

"Siamo naturalmente gli sfavoriti, siamo sfavoriti ma pensiamo che potremmo organizzare una partita davvero molto buona per stasera penso che i ragazzi siano davvero pronti e vogliono davvero giocare bene quindi  siamo sfavoriti sì ma penso che giocheremo bene anche stasera".

