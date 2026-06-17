Montervino: “Il Napoli farebbe bene a vendere Lukaku. Sui Mondiali…”

"La sensazione che ho è come quando le big partono un po' a rilento in campionato per gestire le energie sul lungo periodo. Le gambe girano poco e possono uscire alcuni risultati a sorpresa, ma sono convinto che già dalla prossima giornata le favorite torneranno a dire la loro".

Lukaku con il Belgio ha propiziato il gol contro l'Egitto. Potrebbe tornare utile ad Allegri?

"Lukaku ha ancora un altro anno di contratto a due milioni di euro netti; onestamente non credo che abbia un futuro nel Napoli e anzi, mi auguro che possa fare un buon Mondiale per attirare qualche offerta. Gli azzurri devono svecchiare e mettere dentro freschezza. Non penso sia un giocatore su cui puntare insomma. Oltre ad Hojlund, che quest'anno ha fatto solo dieci reti, i gol dovranno arrivare anche dagli esterni e dalle seconde punte".