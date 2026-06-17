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Montervino: “Il Napoli farebbe bene a vendere Lukaku. Sui Mondiali…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino, ex difensore del Napoli, ha toccato alcuni temi caldi, partendo dai Mondiali in corso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino, ex difensore del Napoli, ha toccato alcuni temi caldi, partendo dai Mondiali in corso:

Montervino: “Il Napoli farebbe bene a vendere Lukaku. Sui Mondiali…”- immagine 2
Getty Images

In questo inizio di Mondiale tante big sono finite per inciampare contro le piccole. Che ne pensi?

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"La sensazione che ho è come quando le big partono un po' a rilento in campionato per gestire le energie sul lungo periodo. Le gambe girano poco e possono uscire alcuni risultati a sorpresa, ma sono convinto che già dalla prossima giornata le favorite torneranno a dire la loro".

Lukaku
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Lukaku con il Belgio ha propiziato il gol contro l'Egitto. Potrebbe tornare utile ad Allegri?

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"Lukaku ha ancora un altro anno di contratto a due milioni di euro netti; onestamente non credo che abbia un futuro nel Napoli e anzi, mi auguro che possa fare un buon Mondiale per attirare qualche offerta. Gli azzurri devono svecchiare e mettere dentro freschezza. Non penso sia un giocatore su cui puntare insomma. Oltre ad Hojlund, che quest'anno ha fatto solo dieci reti, i gol dovranno arrivare anche dagli esterni e dalle seconde punte".

(Fonte: TMW Radio)

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