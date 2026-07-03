Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Inter ha parlato anche del delicato momento del difensore

Gianni Pampinella Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 19:02)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato anche di Alessandro Bastoni. Il nome del difensore è uscito nell'ambito dell'inchiesta escort a Milano. "Povero ragazzo, non posso dare un parere su una questione di carattere umano e così delicata".

Resta il fatto che tra il famoso episodio contro la Juve con il caso Kalulu, il rosso in Bosnia nel playoff mondiale con la Nazionale e quest’ultimo sviluppo, per Bastoni il 2026 è stata una via crucis. Le è venuto il dubbio che, per il bene del giocatore ma anche dell’Inter, forse sarebbe meglio se venisse ceduto? — «Quando ai miei tempi Ronaldo continuava a farsi male avevo pensato che potesse essere meglio per tutti separarsi, poi invece loro all’Inter ci stanno bene. Credo sia il posto migliore in cui giocare. Per Bastoni deve solo passare questo periodo difficile».

Non vede il rischio che Bastoni rimanga nel mirino delle altre tifoserie anche nella prossima stagione? — «Voglio proprio sperare che non succeda. Un conto è avere certe reazioni per tifo, ben altra cosa è essere cattivi per un’accusa di cui si capisce molto poco e che soprattutto non si sa quanto possa essere vera».

Quindi lei Bastoni se lo terrebbe stretto? — «A meno che non sia lui a voler andare via, il che cambierebbe ogni prospettiva, sì, può tenerlo se lui, come penso, sta bene qui».

(Gazzetta dello Sport)