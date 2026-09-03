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MASSIMO MORATTI

Intervistato da Il Mattino, Massimo Moratti ha affrontato diversi argomenti. Si parte da Inter-Napoli,. il big match in programma sabato alle 18.

«Allegri è uno che ha tanta esperienza, è un tecnico maturo che conosce i segreti di questo mondo complicato: guida una squadra che per me è tra le più forti della serie A e lui sa come si fa a vincere. Chivu mi ha sorpreso per la normalità con cui affronta ogni tipo di situazione che magari non è normale. È uno che sa tenere il gruppo e si fa volere bene. Allegri ha un’esperienza fenomenale, non mi sorprende la sua partenza calma, è la sua normalità. Poi riesce a mettere in riga tutti».

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Chivu era uno dei suoi eroi del triplete.

«Indimenticabile. Anche Mourinho gli voleva bene per la sua grande leadership: un allenatore in campo. Dopo la frattura al cranio nella partita con il Chievo temevo per la sua salute. Ma lui reagì come una roccia: aveva un buco in testa ma mostrò subito un gran coraggio. Neppure un mese ed era già in campo. Ma ricordo che mi confidò che ogni volta che colpiva di testa, per due o tre secondi vedeva solo buio davanti ai suoi occhi».

Il Napoli non ha fatto colpi in questo mercato. Al contrario dell’Inter.

Magari ha ragione De Laurentiis, si può provare a vincere puntando sul gruppo che si conosce bene, dando continuità, senza patire il prezzo di dover attendere l’ambientamento dei nuovi. Io non ci sono mai riuscito: in questo ero “debole”. Se mi piaceva un calciatore me lo andavo a prendere. Ma non è detto che sia la cosa giusta».

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