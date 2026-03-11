Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti è torna sul derby. Per l'ex presidente nerazzurro la squadra di Chivu adesso deve iniziare a correre. "La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni".
Moratti poi fa una rivelazione sul Napoli: "Quando il club fallì, mi chiamò un presidente di Serie A che mi propose di prendere la società e rilanciarla. Ma la vidi come un'invadenza, una mancanza di rispetto nei confronti di una città e di una piazza, che meritavano uno che prendesse le redini del club proprio come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis".
