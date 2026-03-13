La risposta dell'ex presidente è netta: "Nel 2010 l’Inter aveva vinto tutto... Come avrei potuto vendere Milito che aveva appena segnato i gol della storia e che avrebbe continuato a farne se non si fosse infortunato? Questa squadra ha un problema legato al pesante ko nell’ultima finale di Champions. Un problema più di mentalità che tecnico. Serve gente tecnica e veloce. In Europa anche le squadre di seconda fascia hanno ritmi sconosciuti in Serie A. Ecco perché le due finali di Champions in tre anni sono un’impresa".