Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti ha parlato anche del mercato che dovrà fare l'Inter in estate. "Qualcuno invoca un intervento massiccio nel prossimo mercato. Lei, pentito di non averla fatta nel 2010, crede che serva una mezza rivoluzione?", è la domanda del giornalista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Moratti: “Mercato Inter? Ecco cosa serve. Nel 2010 vinto tutto, come avrei potuto vendere…”
news
Moratti: “Mercato Inter? Ecco cosa serve. Nel 2010 vinto tutto, come avrei potuto vendere…”
Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex patron nerazzurro ha parlato anche del mercato che dovrà fare l'Inter in estate
La risposta dell'ex presidente è netta: "Nel 2010 l’Inter aveva vinto tutto... Come avrei potuto vendere Milito che aveva appena segnato i gol della storia e che avrebbe continuato a farne se non si fosse infortunato? Questa squadra ha un problema legato al pesante ko nell’ultima finale di Champions. Un problema più di mentalità che tecnico. Serve gente tecnica e veloce. In Europa anche le squadre di seconda fascia hanno ritmi sconosciuti in Serie A. Ecco perché le due finali di Champions in tre anni sono un’impresa".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA