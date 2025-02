"A volte non ci sono stati i risultati, oggi abbiamo vinto meritatamente, se lo meritano per l'impegno che c'è sempre stato", dice Motta

"Faccio i complimenti alla squadra, in tanti si sono presi la responsabilità, sono giocatori forti e bravi. A volte non ci sono stati i risultati, oggi abbiamo vinto meritatamente, se lo meritano per l'impegno che c'è sempre stato"

"Yildiz sostituito nel momento top? Sono d'accordo, lui era in partita, ho preferito toglierlo perché Kolo Muani da esterno stava facendo bene, volevo un uomo più centrale come Vlahovic. Sono contento anche per come è entrato Vlahovic, mi dispiace per chi non ha giocato ma siamo un gruppo coeso e unito, andiamo avanti. Oggi è una buona vittoria, dobbiamo pensare alla prossima partita complicata col Como"