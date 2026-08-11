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L'INTER

Netflix ha lanciato oggi la serie con protagonista Jose Mourinho. L'ex allenatore dell'Inter ha raccontato anche la sua esperienza in nerazzurro culminata col Triplete: "Quanto desideravo la panchina del Barcellona? Quanto quella dell'Inter: ambivo ad un top club e basta. L'inizio all'Inter è stato complicato perché la rosa era vecchia e molti calciatori over 30 avevano contratti pesantissimi. Li facevo sentire indispensabili anche se non giocavano sempre. Figo, Zanetti, Cordoba, Materazzi: la vecchia guardia era incredibili, avevano ancora voglia di realizzare sogni col club che amavano profondamente. E' stato un onore aiutarli a realizzare quel sogno: erano un gruppo fantastico. Seguivano un copione: io lo scrivevo, ma loro andavano in campo. Trovavamo la soluzione insieme: era perfetto.

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La Champions? In Europa serve qualcosa di diverso: devi salire di livello, è quella la sfida più grande. Per vincerla devi avere tutto e noi nel 2008-09 non l'avevamo. Ibra al Barça? Perdere il nostro giocatore più importante fu un duro colpo: uno dei miei assistenti in lacrime disse "senza di lui siamo morti". Sapevamo cosa ci serviva: una squadra veloce e un giocatore creativo. Moratti fu incredibile in quella trattativa: invece di cedere Ibra solo per soldi, portò a casa quelli ed Eto'o. La sconfitta è solo l'inizio di un percorso vittorioso: perdere con lo United è stato l'inizio del percorso. Il mio compito all'Inter non era ancora finito".

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