Secondo il Corriere della Sera, se l’affare Luis Henrique-Roma dovesse concretizzarsi, i nerazzurri valuterebbero l’acquisto di due esterni
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L’ultimo intreccio di mercato riguarda Roma e Inter, con i giallorossi che nelle ultime ore si sono interessati a Luis Henrique, che l’Inter lascerebbe partire solo davanti a un’offerta da 30 milioni. Secondo il Corriere della Sera, "se l’affare dovesse concretizzarsi, i nerazzurri valuterebbero l’acquisto di due esterni.
Nella lista torna a guadagnare posizioni Djed Spence, con il Tottenham che chiede 30 milioni più 5 di bonus. L’inglese, 26 anni, ha già giocato in serie A (Genoa, stagione 2023/24), conosce il nostro campionato ed è reduce da un ottimo Mondiale.
Chivu, mai così carente sugli esterni, potrebbe andare oltre e ricevere in regalo anche un altro esterno. Due i nomi, Diaby dell’Al-Ittihad — ma gli arabi fanno muro — e Nico Gonzalez, fuori dal progetto Juventus dopo l’ultimo prestito all’Atletico Madrid".
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