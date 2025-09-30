"L'omaggio per me? E' la cultura inglese. Quando si ha una bella storia dietro, la gente qui fa così. Sono venuto qui con lo United, con l'Inter, con il Tottenham ed è sempre stato così. Non sono soddisfatto perché abbiamo perso, ma sono qui da 10 giorni, avendo giocato quattro partite e con un solo allenamento al completo e questa è una buona base: buona organizzazione, compattezza e con delle occasioni contro una squadra fortissima".

"Di Canio? Sarà felice perché ho perso, ma lo saluto. Con l'Inter qui abbiamo giocato nel 2010 una partita simile, giocavamo per il pareggio a differenza di stasera. Ma quello è stato un passo gigante per vincere la Champions. Era un Chelsea fortissimo, per noi è stato un grande passo mentale per capire di potercela fare. Le partite contro Juventus e Napoli? A Torino non sarò certo accolto come sono stato qui, ma la Juventus è un gigante e sono felicissimo di giocare lì, così come contro il Napoli campione d'Italia. Il calendario? Non ho potuto giocare contro il Qarabag in casa, mi toccano sfide difficilissime. Va bene così".