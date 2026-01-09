Radja Nainggolan non esita quando Luca Toni lo invita a scegliere il centrocampo più forte in assoluto. "Scelgo quello in cui ho giocato io. Io scelgo De Rossi , me e Pjanic . Solo perché Pjanic come mezz'ala era devastante. Non so perché alla Juve l'hanno messo davanti alla difesa. Gli hanno tolto tutte le sue qualità, per come la vedo io".

Il mix perfetto

"Eravamo un mix perfetto. De Rossi era quello tattico che chiudeva i buchi. Io correvo avanti e indietro e facevo box to box, difendevo e attaccavo. E Pjanic era quello che metteva la qualità, l'ultima palla. Non c'erano altri centrocampi contro i quali facevamo fatica o che sentivamo superiori al nostro", ricorda e argomenta Radja Nainggolan a proposito delle sue scelte.