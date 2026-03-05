Semifinale di ritorno di Coppa Italia: i biglietti per Inter-Como, tutte le info

Dopo il pareggio per 0-0 nella semifinale d'andata disputata a Como, l'Inter tornerà in campo a fine aprile per cercare un posto nella finale di Coppa Italia

Marco Macca Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 16:46)

Dopo il pareggio per 0-0 nella semifinale d'andata disputata a Como, l'Inter tornerà in campo a fine aprile per cercare un posto nella finale di Coppa Italia. Il ritorno della sfida contro il Como è in programma a San Siro tra il 21 e il 23 aprile 2026, con data e ora ancora da confermare.

Sarà una partita fondamentale per la stagione dell'Inter: tutti i tifosi nerazzurri sono chiamati a riempire il Meazza per spingere la squadra di Cristian Chivu verso la conquista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio. I biglietti sono disponibili online su inter.it/tickets.

Dopo la conferma posto per gli abbonati, la vendita anticipata per abbonati e Soci Inter Club e gli iscritti al programma di loyalty INTERISTA, ora è aperta la fase di vendita libera. Da martedì 24 febbraio sono attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello. Scopri qui gli orari di apertura.

CAMBIO UTILIZZATORE — Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti. Il cambio utilizzatore non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE ed a tutti i titoli di Secondo Verde.