Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha raccontato come si è svolta la trattativa per l'arrivo in bianconero del difensore Mlacic, a lungo vicino all'Inter a gennaio:
Nani: “Mlacic? Trattativa complicata, c’erano grandissimi club. Era il nostro primo obiettivo”
Mi racconta il suo lunedì in Croazia prima di tornare in Italia per chiudere Mlacic?—
“Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare la trattativa dal vivo. Spesso, di persona, le cose si risolvono più facilmente. La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attratto grandissimi club. Siamo partiti e sul posto è stato più facile portare a termine l’affare".
C’è stato un attimo in cui ha avuto paura che l’affare saltasse?—
“Ogni momento. Fino all’arrivo del tms. Ma era il nostro primo obiettivo e l’abbiamo preso. Queste sono operazioni da Udinese”.
(Fonte: TMW)
