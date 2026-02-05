FC Inter 1908
Nani: “Mlacic? Trattativa complicata, c’erano grandissimi club. Era il nostro primo obiettivo”

Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha raccontato come si è svolta la trattativa per l'arrivo in bianconero di Mlacic
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha raccontato come si è svolta la trattativa per l'arrivo in bianconero del difensore Mlacic, a lungo vicino all'Inter a gennaio:

Mi racconta il suo lunedì in Croazia prima di tornare in Italia per chiudere Mlacic?

“Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare la trattativa dal vivo. Spesso, di persona, le cose si risolvono più facilmente. La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attratto grandissimi club. Siamo partiti e sul posto è stato più facile portare a termine l’affare".

C’è stato un attimo in cui ha avuto paura che l’affare saltasse?

“Ogni momento. Fino all’arrivo del tms. Ma era il nostro primo obiettivo e l’abbiamo preso. Queste sono operazioni da Udinese”.

(Fonte: TMW)

