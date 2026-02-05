Mi racconta il suo lunedì in Croazia prima di tornare in Italia per chiudere Mlacic?

“Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare la trattativa dal vivo. Spesso, di persona, le cose si risolvono più facilmente. La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attratto grandissimi club. Siamo partiti e sul posto è stato più facile portare a termine l’affare".