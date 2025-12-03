Intervenuto ai microfoni di Mediaset poco prima di Inter-Venezia, Cristian Chivu ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Chivu: “Ecco perché Diouf e Luis Henrique in quel ruolo. E dico che…”
news
Chivu: “Ecco perché Diouf e Luis Henrique in quel ruolo. E dico che…”
Intervenuto ai microfoni di Mediaset poco prima di Inter-Venezia, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro
"Prendiamo partita per partita, non pensiamo più in là. La partita più importante è stasera, avremo tempo per pensare al Como e alla Champions martedì"
Diouf e Luis Henrique fuori ruolo: perché? Thuram ed Esposito davanti
"Devo dare fiducia a loro, devo fare anche delle prove, in alcune situazioni mi hanno fatto vedere che a piede invertito fanno meglio. Sono giocatori da Inter, abbiamo bisogno di soluzioni. La coppia d'attacco è quella giusta per affrontare la partita di stasera"
© RIPRODUZIONE RISERVATA