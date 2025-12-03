"Prendiamo partita per partita, non pensiamo più in là. La partita più importante è stasera, avremo tempo per pensare al Como e alla Champions martedì"

Diouf e Luis Henrique fuori ruolo: perché? Thuram ed Esposito davanti

"Devo dare fiducia a loro, devo fare anche delle prove, in alcune situazioni mi hanno fatto vedere che a piede invertito fanno meglio. Sono giocatori da Inter, abbiamo bisogno di soluzioni. La coppia d'attacco è quella giusta per affrontare la partita di stasera"