Alex Meret ha rinnovato il suo contratto con il Napoli nella scorsa estate anche se il club campano ha preso Milinkovic-Savic dal Torino. Conte ha ammesso di voler far turnover anche tra i portieri, ancor prima però che Meret si facesse male a fine ottobre.
Ag Meret: “Resta al Napoli? A fine stagione tireremo le somme visto che…”
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Federico Pastorello, agente di Meret tra gli altri, ha parlato proprio della situazione legata al portiere ex Udinese e SPAL:
"E' normale che tutti i giocatori vorrebbero giocare tutte le partite, poi il ruolo di portiere è anche molto specifico. Però al giorno d'oggi ci sono tantissime gare e il turnover viene fatto anche sul portiere.
Quest'anno prima dell'infortunio le cose non stavano andando male per lui, poi a fine stagione si tireranno le somme visto che avremo un altro anno di contratto dopo quello in corso".
