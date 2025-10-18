Sandro Stemperini, agente Fifa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW:
news
Stemperini: “Napoli favorita per lo Scudetto, l’Italia andrà al Mondiale perchè…”
“L’Italia che torna a sorridere. La Nazionale di Gattuso, l'Under 21 di Baldini. Vittorie ed entusiasmo ritrovati. "C'era bisogno di aria nuova. Gattuso ha portato entusiasmo e la sua grinta. Quattro partite su quattro l'Italia non le vinceva da tanto. Complimenti al mister, si respirano aria positiva e idee nuove per la Nazionale".
Andremo al Mondiale?
"Sì. Vedo un gruppo vero e ben organizzato".
Serbatoio per il futuro: le seconde squadre. Quanto incidono?
"Le seconde squadre sono fondamentali per la crescita dei calciatori, rispetto alla Primavera si cresce molto di più Federico Cherubini e il suo staff sono stati dei precursori importanti e tanti club stanno seguendo la scia di quanto fatto dalla Juventus.
Da quella Juve sono venuti fuori tanti talenti. Da Yildiz a Huijsen e Soul. All'epoca le seconde squadre sembravano un'azzardo, oggi si stanno rivelando molto importanti e molti stanno prendendo esempio".
Serie A: chi per lo Scudetto?
"Il Napoli lo vedo ancora favorito, ha un organico completo e Conte è un vincente che sa tirare sempre il massimo dalla sua squadra. Il Napoli ha messo dentro innesti importanti, grazie anche a Giovanni Manna che è un direttore sportivo molto preparato nonostante la giovane età. E sa rispondere bene alle esigenze del mister".
© RIPRODUZIONE RISERVATA