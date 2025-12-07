Le dichiarazioni dell'attaccante che ha segnato due gol alla Juve e del capitano della squadra di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre - 23:33

Hojlund e Di Lorenzo, giocatori del Napoli, su DAZN, hanno parlato della vittoria contro la Juventus. «Mi piace anche pressare e tenere alta la squadra, lavorare spalle alla porta. Mi fa piacere segnare ma è merito della squadra e di chi prepara la partita», ha spiegato l'attaccante che ha segnato una doppietta.

«Il Napoli si conferma il cuore del calcio? Fa piacere perché abbiamo fatto una gara intensa e di ritmo andando a giocare la gara a viso aperto. Queste sono le caratteristiche e siamo contenti. Sono contento anche per Hojlund che ha segnato due gol e ci dà una grande mano», ha detto.

«Napoli compatto? Sicuramente nelle difficoltà viene fuori la persona e il gruppo. Anche se è un momento difficile abbiamo risposto alla grande. È sintomo di un gruppo sano e forte e siamo contenti», ha aggiunto il capitano azzurro.

(Fonte: DAZN)