Juve, Spalletti: “Napoli ha forza e qualità. C’è da tirare qualche somma”

«Loro sono andati più forti di noi e noi siamo stati più timidi nel girare la palla, l'abbiamo persa spesso e ci hanno fatto correre. Sono forti, in condizioni, hanno struttura e corsa, o tieni palla o ti portano in giro per il campo perché hanno forza e qualità». Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta della sua Juve contro il Napoli di Conte ai microfoni di DAZN.

Si prova a fare una cosa per avere una conoscenza maggiore di quello che si può fare. Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto la posizione di metà campo e i due attaccanti hanno avuto poca mobilità, siamo rimasti impantanati in mezzo e non siamo riusciti a far girare palla e ad avere superiorità numerica. Nel secondo tempo meglio perché siamo andati uomo contro uomo e abbiamo scoperto che loro sono bravi sui tre davanti, sono veloci a ribaltare l'azione. Siamo andati uomo contro uomo ma il Napoli ci ha creato qualche problema. Dopo il pari abbiamo preso in mano il pallino ma abbiamo fatto cose scolastiche senza forzare senza fare cose in più e dare pressione. C'è da fare dei passi in avanti e anche velocemente altrimenti diventa difficile. Abbiamo giocato qualche partita, qualche cosa ci siamo detti, siamo al punto e dobbiamo tirare qualche somma.