«Loro sono andati più forti di noi e noi siamo stati più timidi nel girare la palla, l'abbiamo persa spesso e ci hanno fatto correre. Sono forti, in condizioni, hanno struttura e corsa, o tieni palla o ti portano in giro per il campo perché hanno forza e qualità». Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta della sua Juvecontro il Napoli di Conte ai microfoni di DAZN.
news
Juve, Spalletti: “Napoli ha forza e qualità. C’è da tirare qualche somma”
-Senza punte per avere superiorità a centrocampo: il piano non sembra riuscito. Sull'1-1 ma poi sembravate in partita, cosa ha fatto girare la gara per il Napoli?
Si prova a fare una cosa per avere una conoscenza maggiore di quello che si può fare. Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto la posizione di metà campo e i due attaccanti hanno avuto poca mobilità, siamo rimasti impantanati in mezzo e non siamo riusciti a far girare palla e ad avere superiorità numerica. Nel secondo tempo meglio perché siamo andati uomo contro uomo e abbiamo scoperto che loro sono bravi sui tre davanti, sono veloci a ribaltare l'azione. Siamo andati uomo contro uomo ma il Napoli ci ha creato qualche problema. Dopo il pari abbiamo preso in mano il pallino ma abbiamo fatto cose scolastiche senza forzare senza fare cose in più e dare pressione. C'è da fare dei passi in avanti e anche velocemente altrimenti diventa difficile. Abbiamo giocato qualche partita, qualche cosa ci siamo detti, siamo al punto e dobbiamo tirare qualche somma.
-Quanta differenza c'è con il Napoli?
Non so quanti passi mancano, possiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto oggi. Abbiamo perso tanti palloni e glieli abbiamo dati. Se non guidi la partita fai il passeggero degli altri e ti devi adeguare. Con palla tra i piedi non siamo stati bravi a far valere la superiorità. Diventa difficile, ecco. Il secondo palo attaccato dal Napoli? Loro facevano il blocco per liberare l'uomo e non siamo riusciti a fermare questa cosa per tutto il primo tempo.
-Emozione di tornare a Napoli?
Cori che conosco benissimo, uno spettacolo, una cornice che solo il Maradona ha.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA