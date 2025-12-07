L'allenatore del Napoli ha parlato su DAZN dopo la vittoria contro la formazione bianconera

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 23:19)

Una vittoria importante per il Napoli che arriva contro la Juventus dopo le vittorie contro Roma e Atalanta e che vale la testa della classifica. Antonio Conte alla fine della partita del Maradona, vinta 2-1, ha parlato ai microfoni di DAZN, di come è andata la gara e del momento della sua squadra.

«Complimenti a me? Ai calciatori, bisogna dire loro grazie, grazie, grazie. In un momento di difficoltà a livello numerico chi gioca risponde sempre presente con personalità e responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi e questo mi rende di orgoglio perché sentono quello che stiamo facendo, hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili», ha detto.

-McTominay sta stringendo i denti...

Scott sicuramente come tutti gli altri stanno facendo qualcosa di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione, di responsabilità, di crescita e si vede in tutti i ragazzi. Elmas ha fatto una grande prestazione in campo con lui. È difficile trovare parole. Abbiamo giocato con Atalanta e Roma e con la Juve, tre partite con squadre forti in situazione di grande emergenza che continua. Ma rimango sbalordito dall'energia che i ragazzi ci stanno mettendo. Ora c'è da riposare, due giorni poi andiamo in casa del Benfica, cercheremo di prepararla alla lavagna perché hanno bisogno di recuperare energie.

-Il Napoli è capace di cambiare la gara mentre è in campo, cambia pelle... Recuperi poi qualcuno in mezzo?

In ogni partita ci sono diverse fasi e se possiamo pressare molto alto lo facciamo per non dare punti di riferimento. Anche se prepariamo la risalita, difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi, abbiamo subito due tiri questa sera. Il gol e il tiro nel finale di Zregova. Una partita giocata con energia e rigore tattico, anche con giocate importanti che prepariamo durante la settimana. Non recupererà nessuno. Lobotka ha un problema ad un timbiale anteriore e sarà fuori una decina di giorni per recuperare. Ma è un anno particolare. Lo avevo fatto riposare col Cagliari ma nel pre partita ha avuto un fastidio. Nella difficoltà stiamo trovando soluzioni e va dato merito al mio staff, sta lavorando in maniera importante e va dato merito ai giocatori. C'è spirito, c'è compattezza, voglia di essere uniti in un momento di difficoltà numerica. Visto i risultati, meglio continuare l'emergenza (ride.ndr). Dobbiamo trovare e mantenere la rotta giusta e c'è da dire grazie ai miei ragazzi. Grazie e grazie ancora.

(Fonte: DAZN)