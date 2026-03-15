Tornato al gol dopo oltre un anno, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra il Napoli e Lecce:
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Politano: “Scudetto? Dobbiamo vincerle tutte, vedremo dove saremo arrivati”
"Sono contentissimo, oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono contento soprattutto della vittoria, di aver regalato un bell'assist a Rasmus e di aver vinto. Gol con la fascia da capitano? Una giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una partita difficile perché avevamo iniziato così e così andando in svantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stra felici di questa vittoria che ci dà continuità di risultati".
Dove può arrivare questo Napoli con il rientro di tanti calciatori?
"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato questi giocatori di qualità, che oggi si è visto come hanno cambiato la partita. Ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita, ne mancano nove e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati".
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