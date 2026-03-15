"Sono contentissimo, oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono contento soprattutto della vittoria, di aver regalato un bell'assist a Rasmus e di aver vinto. Gol con la fascia da capitano? Una giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una partita difficile perché avevamo iniziato così e così andando in svantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stra felici di questa vittoria che ci dà continuità di risultati".