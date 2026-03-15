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Politano: “Scudetto? Dobbiamo vincerle tutte, vedremo dove saremo arrivati”

Politano: “Scudetto? Dobbiamo vincerle tutte, vedremo dove saremo arrivati” - immagine 1
Il calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Lecce
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tornato al gol dopo oltre un anno, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra il Napoli e Lecce:

"Sono contentissimo, oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono contento soprattutto della vittoria, di aver regalato un bell'assist a Rasmus e di aver vinto. Gol con la fascia da capitano? Una giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una partita difficile perché avevamo iniziato così e così andando in svantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stra felici di questa vittoria che ci dà continuità di risultati".

Politano: “Scudetto? Dobbiamo vincerle tutte, vedremo dove saremo arrivati”- immagine 2
Getty Images

Dove può arrivare questo Napoli con il rientro di tanti calciatori?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato questi giocatori di qualità, che oggi si è visto come hanno cambiato la partita. Ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita, ne mancano nove e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati".

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