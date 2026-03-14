Spalletti: “Il gol di Conceicao è buono: diventa difficile, non è giusto…”

L'allenatore della Juventus è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta per 1-0 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium

Alessandro De Felice Redattore 14 marzo - 23:48

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta per 1-0 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Sul centravanti e l'interpretazione di Boga:

"Dipende sempre da quello che è il ragionamento del collettivo, della squadra, è chiaro che se gioca uno come Boga o come Yildiz, non devi permettere che gli altri si ricompattino dentro l'area di rigore, perchè se gli permetti di fare blocco squadra basso, hanno vantaggio loro. Per cui come hanno scelto di fare, c'era da andargli qualche volta dietro le spalle quando loro vengono ad agganciare l'avversario, quando loro vengono ad agganciare il fatto di fare l'1-1 contro 1, c'è da mettergliela dietro, perchè c'è quello spazio sufficiente. Se invece hai calciatori differenti che sono fisici e che hanno questa forza dentro l'area di rigore, è chiaro che poi puoi avvolgere fino a fondo campo e andare a fare dei cross. Per cui in base a quella che è la tipologia bisogna usare anche qualcosa di diverso".

Dal -7 al 4° posto: tutto è partito dal pari contro la Roma:

"Stasera abbiamo giocato una partita non per vedere cosa succedeva, ma per determinare quello che doveva succedere. Proprio mentalmente i ragazzi vogliosissimi, cattivissimi. Poi siete così convinti che nella partita di Roma nel primo tempo non ci meritassimo qualcosa di più e che si va poi a dover fare i soliti giochini di chi vuoi dare addosso e di chi vuoi un po' proteggere, a chi vuoi dare vantaggi, dei punti... Noi stasera dovevamo proteggere il nostro lavoro, che abbiamo fatto dal primo giorno che sono stato qui, proteggerlo da un punto di vista che non è un lavoro buttato lì per caso o buttato via per quelli che sono stati dei risultati. Dei risultati così possono succedere, dovevamo proteggere quello che abbiamo fatto, la fatica, quello che ci siamo detti, quello che abbiamo fatto vedere, che secondo me sono tante cose fatte bene e belle. Poi l'episodio permette a tutti di entrare in ballo e di dire ognuno quello che gli fa più piacere dire, ma l'episodio, non quelle che sono le strutture,. le dinamiche delle partite giocate, perchè questa squadra ha sempre giocato delle buone partite, ha sempre giocato a calcio, per cui al 90° quello che c'era a Roma me ne frega poco, anzi, ancora meglio, perchè ha fatto vedere quando c'era piovuto tutto addosso, che la squadra ha saputo reagire nelle difficoltà estreme e ha fato vedere un lato che ancora non gli riconosco fino in fondo che è questo carattere, questa mentalità, questa testa forte".

Poi sull'episodio del gol annullato a Conceicao:

"Stasera partita di merito da dover essere chiusa con il gol di Conceicao che per me è buono perché Conceicao non è fermo, sta andando via ed è in direzione opposta. Okoye vede sempre la palla e non è l'unico elemento. Allora si torna alla partita contro la Lazio. Qui lui va via dalla visuale del portiere, la vede sempre la palla e non è fermo ma in movimento. È vicino ma la vicinanza non conta, tanto che anche il portiere non ha detto niente. Cinque metri più avanti contro la Lazio ci è stato dato fuorigioco avanti, e allora lì la distanza non contava. Diventa difficile, non è giusto mettere in discussione la partita questa sera".