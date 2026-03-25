L'ex calciatore della Nazionale ha parlato proprio del momento della formazione di Gattuso e si è soffermato anche sui problemi del calcio italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo - 19:00

«Fisicamente non so se siamo migliori, perché stiamo attraversando un momento particolare e ci sono diversi giocatori infortunati. Alcuni hanno addirittura rifiutato. E devo dire che questa è

una cosa che mi fa molto male: rifiutare di andare in Nazionale perché hai un problemino o perché non te la senti psicologicamente, secondo me è grave.. Se mi riferisco a Chiesa? Mi riferisco a chi rifiuta la Nazionale». Marco Tardelli, a La Stampa, ha parlato dell'Italia che si appresta a giocare contro l'Irlanda nella semifinale dei play-off con in palio la qualificazione Mondiale.

«Credo che ormai è già da un po’ di anni che i club non aiutano la Nazionale, ma non aiutano nemmeno il calcio italiano. Manca la voglia dimettersi attorno a un tavolo e fare in modo che la Lega

Serie A, la Figc, l’associazione dei calciatori discutano i problemi del calcio. Da anni non riusciamo a trovare una Nazionale che ci porti a un Mondiale e purtroppo sono anni che continuiamo a inserire nelle squadre di club sempre più stranieri: di conseguenza ci sono meno italiani e meno convocabili. Questa è una cosa che andava analizzata prima, ma ognuno tira l’acqua al proprio mulino e se ne frega», ha aggiunto.

«Se mancano i fuoriclasse? Mancano perché i club non mettono alla prova i giovani. Se anche ci fossero fenomeni in circolazione stenterebbero comunque a trovare spazio. In Spagna i club non badano all'età: chi è forte gioca, magari sbaglia qualche gara, ma poi emerge. In Italia no. Eppure non mancano: Pisilli, Pio Esposito, Palestra e tanti altri. Meritano fiducia e continuità in grandi contesti», ha aggiunto infine Tardelli.

(Fonte: La Stampa)