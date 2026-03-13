Napoli, Manna: “Conte determinante, il futuro di McTominay e Hojlund…”

Il direttore sportivo del Napoli ha trattato vari temi: dall'importanza di Conte alla lotta Champions, i tanti infortuni e i rinnovi

Alessandro De Felice Redattore 13 marzo - 21:10

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport Insider. Di seguito le sue dichiarazioni.

A dieci giornate dalla fine siete tutti lì, in corsa per la Champions. Cosa dice questo equilibrio?

“Dimostra il valore delle squadre che competono per la zona Champions. Noi, quando abbiamo avuto a disposizione tutti i calciatori, siamo sempre stati primi o secondi, mai più indietro. Questo ci dà fiducia e dimostra il grande lavoro che è stato fatto. Poi è sicuramente interessante vedere un campionato così competitivo almeno per quelle posizioni”.

Dietro spingono ma il Milan secondo è a quattro punti e deve ancora venire al Maradona. È tutto aperto?

“Sì, è tutto aperto, ma noi in questo momento pensiamo solo a noi stessi e a consolidare la nostra posizione in classifica, che per noi è vitale. Non pensiamo a chi sta davanti, andiamo di partita in partita. Ne mancano dieci ed è importante fare punti per essere tranquilli e per avere un discreto margine da chi ci sta dietro. Può capitare, soprattutto in partite che possono sembrare facili, di perdere punti. Per questo diventa necessario avere un margine”.

Con i ‘Fab Four’ McTominay, Anguissa, Lobotka, De Bruyne tornano soluzioni e qualità. E soprattutto riecco De Bruyne: come sta e che finale si aspetta da lui?

“Questi infortuni ci hanno pesantemente condizionato in tutta la stagione, perché i giocatori che ha elencato sono giocatori importanti, giocatori che l’anno scorso hanno determinato e che sono stati presi per determinare. Le soluzioni sono tante: non è tanto importante vederli tutti insieme, quanto avere la possibilità di scegliere, cambiare e variare di partita in partita. È una cosa che quest’anno non ci è stata possibile”.

Il colpo McTominay ha forse più di altri segnato fin qui la sua gestione a Napoli. Come sta e a che punto siete con la discussione per il suo rinnovo?

“Scott è un giocatore importante che ha detto di vedersi a Napoli per molto tempo. Abbiamo ancora due anni di contratto, siamo estremamente felici e lo è anche lui. Non vogliamo che questo diventi un tormentone per il futuro. Vediamo quello che succede nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ma al momento lui non ha espresso la volontà di voler andare via e noi siamo contenti di poter continuare con lui”.

Che impatto Alisson! Ci racconta come nasce l’idea di puntare su di lui? Può diventare un colpo importante in un ruolo dove cercavate ancora il giocatore giusto?

“In questo momento Alisson ci sta dando una grande mano e sta anche determinando. È stato preso perché aveva le caratteristiche adatte che ci mancavano, a prescindere dai minuti giocati e da dove giocava prima. Pensiamo possa essere funzionale al nostro progetto anche per il futuro, ma dipende da lui e da come performerà da qui alla fine”.

Tornando alla Champions: centrarla significherebbe anche riscatto obbligatorio di Hojlund. Con lui ci sono i gol del futuro?

“Hojlund quest’anno per noi è stato determinante. Ha dato continuità di prestazioni anche se magari a volte ha segnato meno, ma ha lavorato sempre e comunque in funzione della squadra, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions, ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano da Napoli”.

Rrahmani e Anguissa: con entrambi sono avviati discorsi per i rinnovi. Sarebbero due certezze per un progetto importante?

“Sono due giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, hanno vinto due scudetti da protagonisti. Sono però due situazioni diverse. Frank è appena rientrato, siamo tranquilli, abbiamo ancora un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui è trasparente con noi. Sono discorsi che in questo momento non è necessario fare. Con Amir invece il discorso è diverso: ne abbiamo parlato, siamo a buon punto. È un giocatore che ha dato tanto a Napoli, così come Frank”.

A proposito di progetto: la figura dell’allenatore, ancora di più di uno come Conte, è sempre centrale nel definire prospettive e strategie future?

“È determinante. A volte è anche un’ancora di salvezza, perché quest’anno in circostanze diverse non penso che saremmo qui a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l’annata difficile e complicata che abbiamo avuto, però è valorizzata dal lavoro che hanno fatto la squadra, il mister e il suo staff”.