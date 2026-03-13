"Vivo a Milano, vedo spesso l'Inter e vivo un po' 'Inter, però non conoscevo bene e mi è fatto piacere l'invito, venire qui in sede a vedere i trofei. È sempre un piacere vedere tanti amici e stare qui all'Inter".

"Cristian sta facendo benissimo, sono molto contento. È stato capitano molto presto in una squadra importante come l'Ajax, quindi aveva già una leadership e lo sta dimostrando. Come ho detto in qualche intervista, abbiamo fatto il corso (da allenatore, ndr) insieme, ci conosciamo e sinceramente mi fa molto piacere dove è e magari riesce a ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo".