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Samuel: “Chivu sta dimostrando la leadership. Inter, contro l’Atalanta occhio a…”

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L'ex difensore nerazzurro ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida contro l'Atalanta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ospite nel quartier generale dell'Inter in viale della Liberazione, l'ex difensore nerazzurro Walter Samuel ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club:

"Vivo a Milano, vedo spesso l'Inter e vivo un po' 'Inter, però non conoscevo bene e mi è fatto piacere l'invito, venire qui in sede a vedere i trofei. È sempre un piacere vedere tanti amici e stare qui all'Inter".

Samuel: “Chivu sta dimostrando la leadership. Inter, contro l’Atalanta occhio a…”- immagine 2
Foto social inter

Su Chivu:

"Cristian sta facendo benissimo, sono molto contento. È stato capitano molto presto in una squadra importante come l'Ajax, quindi aveva già una leadership e lo sta dimostrando. Come ho detto in qualche intervista, abbiamo fatto il corso (da allenatore, ndr) insieme, ci conosciamo e sinceramente mi fa molto piacere dove è e magari riesce a ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo".

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Getty Images

Quale sarà l'aspetto più importante in Inter-Atalanta?

"Penso che più che altro l'intensità, perché è una squadra fisica all'Atalanta, che ha migliorato tantissimo con Palladino, quindi dovranno stare attenti, ma l'Inter penso che dopo una sconfitta come quella del Milan vorrà subito rivincere e allungare con quelli che li seguono".

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