Ospite nel quartier generale dell'Inter in viale della Liberazione, l'ex difensore nerazzurro Walter Samuel ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club:
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Samuel: “Chivu sta dimostrando la leadership. Inter, contro l’Atalanta occhio a…”
"Vivo a Milano, vedo spesso l'Inter e vivo un po' 'Inter, però non conoscevo bene e mi è fatto piacere l'invito, venire qui in sede a vedere i trofei. È sempre un piacere vedere tanti amici e stare qui all'Inter".
Su Chivu:
"Cristian sta facendo benissimo, sono molto contento. È stato capitano molto presto in una squadra importante come l'Ajax, quindi aveva già una leadership e lo sta dimostrando. Come ho detto in qualche intervista, abbiamo fatto il corso (da allenatore, ndr) insieme, ci conosciamo e sinceramente mi fa molto piacere dove è e magari riesce a ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo".
Quale sarà l'aspetto più importante in Inter-Atalanta?
"Penso che più che altro l'intensità, perché è una squadra fisica all'Atalanta, che ha migliorato tantissimo con Palladino, quindi dovranno stare attenti, ma l'Inter penso che dopo una sconfitta come quella del Milan vorrà subito rivincere e allungare con quelli che li seguono".
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