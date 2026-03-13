"Ho una grande determinazione, voglio diventare un top player ed è questo il mio obiettivo", ammette Solet

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo - 21:10

Da diverse settimane il profilo di Oumar Solet, difensore classe 2000 dell'Udinese, è stato accostato all'Inter, alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo in vista della prossima stagione. Solet, intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, ha parlato così:

"Ho una grande determinazione, voglio diventare un top player ed è questo il mio obiettivo. Voglio giocare nei più grandi club del mondo e, per arrivarci, devo lavorare tanto ed essere determinato. Ho sempre avuto grandi ambizioni e voglio realizzarle"

"Qui a Udine posso esprimere le mie qualità al meglio, sono felice di essere in un club che mi permette di crescere e di mostrare il mio valore. In questi anni penso di essere arrivato ad un livello successivo, voglio prendermi più leadership all'interno della squadra. Da leader, voglio far capire ai miei compagni che ci sono per loro. Il mister mi dà la possibilità di giocare come piace a me, sono migliorato in tanti aspetti ma posso continuare a farlo, anzi devo"

"Giocare da centrocampista da giovane mi ha aiutato molto nella realizzazione, credo molto in me stesso, potrei essere anche un buon centrocampista, poi dipende dal mister e dal modulo che deciderà. Aver giocato da giovane a centrocampo mi ha reso un difensore migliore ma devo lavorare anche su tante cose, sono un centrale ma mi piacerebbe giocare a centrocampo"

"Tanti francesi in Serie A? Il calcio italiano sta crescendo molto e tornando ad alti livelli, ecco perché molti francesi vengono a giocare qui. La Serie A è sempre più attraente, in Francia ci sono ottimi giocatori ma la Serie A per me è uno dei tre campionati più competitivi al mondo, è bello vedere che ogni anno il livello si alza"