«Primi in classifica? Stiamo lavorando bene, seguendo quello che ci chiede il mister. Sappiamo cosa vuole e sappiamo che seguendolo possiamo raggiungere grandi risultati: siamo partiti al meglio e dobbiamo continuare così». Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato del momento della capolista della Serie A e si è soffermato, in un'intervista a Radio CRC, e si è soffermato anche sulla vittoria contro il Pisa.