«Primi in classifica? Stiamo lavorando bene, seguendo quello che ci chiede il mister. Sappiamo cosa vuole e sappiamo che seguendolo possiamo raggiungere grandi risultati: siamo partiti al meglio e dobbiamo continuare così». Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato del momento della capolista della Serie A e si è soffermato, in un'intervista a Radio CRC, e si è soffermato anche sulla vittoria contro il Pisa.
Meret: “Napoli primo? Partiti al meglio. Sappiamo cosa vuole Conte. Peccato…”
«Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine che ha riaperto un po' giochi negli ultimi minuti. Dobbiamo evitare queste disattenzioni. È la seconda partita che si ripete questo calo di concentrazione nel finale, ma ci sta perché sono anche partite difficili», ha sottolineato.
«Ad ogni modo dobbiamo essere bravi nel restare concentrati ed eventualmente lavorare di squadra per riparare ad un errore del compagno. Il primo gol è scaturito da un rigore, generato da un rimpallo in area anche un po' sfortunato: c'è poco da dire. Per il secondo potevamo gestire meglio quel pallone, magari calciandolo fuori, ma anche lì c'è stata un po' di sfortuna. Dobbiamo restare concentrati tutti i minuti, fino alla fine, senza staccare mai la spina», ha detto sui gol incassati e sul risultato finale di 3-2.
