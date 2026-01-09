Nel post partita di Milan-Genoa, Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita di questa sera

Alessandro Cosattini Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 00:28)

Nel post partita di Milan-Genoa, Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita di questa sera.

Un commento sulla partita:

"Sono contento di essere qui al Milan. Penso che potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. C'è tanta qualità in questa squadra e possiamo fare meglio".

Su Allegri in spogliatoio...

"Lui è sempre positivo, è l'allenatore, deve dimostrare di dare fiducia e avere un discorso positivo perché ci sono tanti ragazzi giovani. Poi non è che siamo ultimi. Certo, avremmo voluto vincere questa partita. Domenica c'è la Fiorentina, cercheremo di fare bene, e lui è sempre così, non è che dentro ha urlato. Ci ha detto le cose, che potevamo fare meglio il primo tempo, siamo tutti consapevoli, Ultimamente quando entriamo in campo contro le piccole facciamo fatica a trovare il gol.

Inter e Napoli sono le favorite?

"È vero, hanno giocatori più forti. Hanno più qualità e una rosa più larga. È vero. Ma poi per come lavoriamo noi, la mentalità che abbiamo, possiamo sfidarli. Poi vedremo alla fine, ma abbiamo le nostre qualità".

Le coppe europee sono un vantaggio o uno svantaggio?

"Non lo so. Alla fine lo diciamo sempre che chi gioca le coppe sono svantaggiati, ma alla fine hai comunque più ritmo giocando di più. Se vinci sei positivo, hai entusiasmo. Secondo me non è facile quando giochi una volta a settimana, perché c'è chi gioca meno, e quindi dobbiamo tenere tutti positivi. Lavoriamo bene. avremo tempo per farlo ancora, ma non è per forza un vantaggio".

Si scivolava?

"Si, il campo era un po' scivoloso".