Nello studio della Domenica Sportiva si è approfondito il fattore Chivu per l' Inter . Stefano Sorrentino non ha lesinato i complimenti nei confronti del tecnico nerazzurro: " Chivu in questo momento è il top player di questa squadra, di questa società. È arrivato in punta di piedi, con un po' di scetticismo e poi dopo l'Inter è ripartita. Quando riparte l'Inter fa male".

Per descrivere le scelte vincenti di Chivu Sorrentino si sofferma sulle seconde linee: "Anche il fatto che abbia cambiato 4 giocatori, qualcuno voleva un po' risparmiarlo forse in vista del Napoli. Per esempio tutto mi aspettavo tranne che Zielinski partisse dalla panchina. Eppure tiene tutti sulla corda, dà il minutaggio a tutti e con piccoli accorgimenti tecnici che sta dando l'Inter è la squadra da battere. L'unica paura che può avere l'Inter è solo di se stessa. Le partite che ha buttato sono state quelle in cui ha peccato in superficialità perché capiva che la partita era troppo semplice. Però ha perso dei punti importanti. Secondo me Chivu non è solo l'amico dei suoi calciatori. Ha messo anche dei paletti. È riuscito a creare un mix tra carota e bastone".