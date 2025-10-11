Italia-Israele, Abodi: “Spero che le ultime notizie positive rasserenino gli animi”

"Il governo - dice Abodi - lascia decidere il mondo sport per la materia sportiva, ci sono Cio e Ipc e quest'ultima ha fatto scelte diverse"

"Italia-Israele? Il Governo non entra nella materia sportiva. Quindi al di là delle valutazioni di ciò che sta accadendo, che per fortuna sta volgendo al meglio, questo, mi auguro, dovrebbe rasserenare gli animi".

Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi , a margine di Tennis&Friends al Foro Italico in vista della partita di qualificazione ai mondiali tra Italia e Israele a Udine il 14 ottobre.

"Il governo - conclude - poi lascia decidere il mondo sport per la materia sportiva, ci sono Cio e Ipc e quest'ultima ha fatto scelte diverse sotto alcuni aspetti. Poi in questo caso ci sono Fifa, Uefa e Figc che rispettano le indicazioni internazionali".