Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, nel corso di un'intervista concessa a TCR ha parlato anche di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 protagonista di un ottimo avvio di stagione e finito nel mirino di alcune big, tra cui anche l'Inter: "Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni. Sono diversi club ad averci chiesto di lui".