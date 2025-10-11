Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, nel corso di un'intervista concessa a TCR ha parlato anche di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 protagonista di un ottimo avvio di stagione e finito nel mirino di alcune big, tra cui anche l'Inter: "Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni. Sono diversi club ad averci chiesto di lui".
Il difensore bosniaco, una delle sorprese di queste prime giornate di Serie A, è finito nel mirino di alcune big
Arrivato in Italia nell'estate del 2021 grazie a un'intuizione della Juventus, Muharemovic ha indossato la maglia bianconera prima con la Primavera e poi con la Next Gen, dove ha potuto giocare in Serie C. Successivamente, nell'agosto del 2024, il trasferimento al Sassuolo, dove è stato uno dei protagonisti della promozione.
